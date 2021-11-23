Pınarbaşı Mahallesi’nde yollar yenileniyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Pınarbaşı Mahallesi’nde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Merkez mahallelere modern ve kullanışlı yollar kazandırmaya devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi 1 ve 590 Sokak’ta eski asfalt zemini kazıyarak yenileme çalışmalarını başlattı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kentin dört bir yanında eş zamanlı faaliyetlerin yürütüldüğü belirterek; “Bugün daire müdürlerimiz ve ekip arkadaşlarımızla Pınarbaşı Mahallemizdeyiz. 1 ve 590 Sokak’taki asfalt zemin uzun yıllardır yıpranmış durumdaydı. Bizlerde mevcut eski yolun sökümünü yaparak parke taşının döşenmesi için ön hazırlıklarımızı başlattık. Bordür çalışmalarımız tamamlandı. Eş zamanlı olarak ekiplerimiz Yıldıztepe, Zafer, Yeni Sanayi ve Yeşil Mahalle’de çalışmalarına devam ediyor. Kentimizin eksiklerini bir bir tamamlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Kentin ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarına öncelik verdiklerini kaydeden Başkan Özcan, “Yeşil Mahalle’de yıllardır süregelen bir sel sorunu vardı. Onunla ilgili önlemlerimizi aldık. Aynı zamanda Yıldıztepe Mahallemizde kuru dere mevkiinde bir ıslah çalışması gerçekleştirdik. Uzun yıllar vatandaşlarımıza maddi manevi zarar veren bu noktalarda ciddi bir çalışma yürüttük. Belediyemizin sorumluluk sahası içerisinde yer alan tüm noktalara hizmet götürüyoruz. Hiçbir çalışmamızı siyasi kaygılarla yürütmedik. Vatandaşımızın isteği ve memleketimizin ihtiyaçları bu anlamda en büyük motivasyonumuz oldu. Bizlere kucak açan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.