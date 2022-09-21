Pınarbaşı açık hava etkinlikleri devam ediyor

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği Kültür ve Sanat Etkinlikleri birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyunlarını, Efeler halkı ile buluşturmayı sürdürüyor. Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri çerçevesinde ‘Ortadaki Oyun’ adlı tiyatro oyunu 3 Ekim Pazartesi günü Efelerli sanatseverlerle buluşacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesiyle birlikte açık hava etkinlik merkezi haline gelen Pınarbaşı Mesire Alanı, birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Veysel Diker’in yazıp yönettiği tek perdelik iki kişilik müzikli oyun, orta oyunu geleneğinin usta temsilcileri Altan Erkekli ve Veysel Diker’in muhteşem oyunculuğu ile açık havada Efeler’deki tiyatroseverler ile buluşacak. Orta Oyunu 3 Ekim Pazartesi günü saat 20.30’da Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sahnelenecek. Söz ve müziğin bambaşka bir atmosferde iç içe geçtiği güldürüyü izlemek isteyen vatandaşlar, biletlerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nden veya Efeler Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak temin edebilecek.