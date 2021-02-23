Pikniğe gidemeyen vatandaşlar için mangalı eve taşıdı

Yurt genelinde hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Aydın’da mesire alanlarına giderek piknik yapıp mangal yakamayan vatandaşlar hazıra yöneldi. Mangalda piliç eti satışı yapan esnafın işi arttı, yüzü güldü.

Hafta içleri saat 21.00 - 05.00 arası, hafta sonları da Cuma günü saat 21.00 ile Pazartesi günü 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında market ihtiyaçları haricinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar günlerinin büyük bir bölümünü evlerinde geçiriyor. Özellikle hafta sonları 56 saat süren kısıtlamada ailesi ve sevdikleri ile mesire alanlarına gidip mangal yapamayan Aydınlı vatandaşlar mangalda pişirilmiş hazır ürünlere yöneldi. Efeler’de iş yerine özel baca tesisatı yaptırarak mangalda piliç eti satışı yapan Adem Ecevet, pandemi döneminde yüzü gülen esnaflardan oldu. Haftanın yedi günü öğle ve akşam yemeği vakitlerinde müşteri yoğunluğu yaşadıklarını belirten Ecevet, paket servis uygulaması da yapıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte dışarıya çıkamayan vatandaşların işlerinin hareketlendirdiğini ifade eden Adem Ecevet, "Mangal yakmak isteyen müşterilerimiz için kiloyla mangallık satışlarımız var. Ancak Korona virüs ile birlikte insanlar kısıtlamalardan dolayı evden çıkamayınca mangallık satışlarımızda düşüş yaşamaya başladık. Bir çoğumuz apartmanlarda oturuyoruz. Şehrin göbeğinde, apartman balkonlarında da mangal yakılamıyor. Biz de mangal kısmımızı biraz daha hareketlendirerek satış yapmaya başladık. Sabah ve akşam üstüne doğru iki kez mangalımızı yakıp etlerimizi müşterilerimiz için hazırlıyoruz. Paket servisimiz ile siparişlerini kapılarına kadar teslim ediyoruz. Online olarak kullanılan yemek uygulamalarından da siparişlerimiz var. İnsanlar evlerinde otururken yemek siparişlerini veriyorlar ve kısa süre içerisinde sipariş kapıda oluyor. Piknik alanlarında hep birlikte yenilen yemeğin tadı bir başka olsa da talep fazla. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Korona virüs salgını son bulur ve eskiye döneriz" dedi.

Aydınlı vatandaşlardan Mehmet Gamsız da uygulamadan oldukça memnun olduğunu belirterek, "Önceden eşim ve çocuklarım ile birlikte hafta sonları piknik yapar mangal yakardık. Salgından dolayı maalesef kalabalık ortamlarda bulunamıyoruz kaldı ki zaten hafta sonları kısıtlamaları da var. Çocuklarımız da pikniğe mangala alışkın. Bu nedenle biz de hazır almaya başladık. Sağ olsunlar güzel bir iş yapmışlar" diye konuştu.