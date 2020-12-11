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Pazarcılar soğuk havadan ateş yakarak korunuyor
Aydın’da soğuk ve yağışlı havadan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanlarına koydukları tenekelerde ateş yakarak ısınıyor.
AYDIN 11.12.2020, 10:12
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Aydın’da soğuk ve yağışlı havadan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanlarına koydukları tenekelerde ateş yakarak ısınıyor.
Aydın’da son bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan pazar esnafından bazıları tezgahlarının yanlarına koydukları tenekelerde, bazıları da pazarın uygun yerlerinde yerde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Korona virüs nedeniyle kalabalığa kalmadan günün ilk ışıkları ile birlikte pazara gelen müşterilerin de yararlandığı ateş tenekeleri vatandaşları soğuktan koruyor.Aydınlı pazarcılar, "Zor şartlar altında görev yapıyoruz. Son günlerde soğuklar da iyiden iyiye kendini hissettirdi. Zaman zaman da yağmur yağdığı için de ıslanıyoruz. Soğuk günlerde bu ateşi yakıp ısınmazsak hasta oluruz. Çok erken saatlerde gelip tezgahlarımızı açıyoruz, geç saatlerde de tezgahlarımızı toplayıp gidiyoruz. Ortalama 12 saat sokaktayız. Bizler de yanımızda getirdiğimiz odun parçaları zaman zaman kömürler ile ısınmaya çalışıyoruz. Üşüyen müşterilerimiz de zaman zaman ateş başına geçerek ısınıyor" ifadelerini kullandılar.
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