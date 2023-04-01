Pazar yerinde kalan lüks araç esnafı zor anlar yaşattı

Aydın’ın en köklü semt pazarlarından Köşk Cumartesi pazarının kurulduğu alana bırakılıp gidilen bir lüks araç esnafı zor anlar yaşattı. Sahibine kimsenin ulaşamadığı Ankara plakalı otomobili ne amaçla pazaryerinin ortasına bırakılıp gidildiği merak konusu oldu.

Aydın’ın Köşk ilçesinde asırlardır kurulan tarihi semt pazarının en yoğun olduğu Çiftlik Caddesi üzerine bırakılan bir otomobil sabah tezgah açmak isteyen bazı esnafları zor durumda bıraktı. Gerek anons ile gerekse diğer yollarla saatlerce ulaşılmaya çalışılan 06 YA 7312 plakalı otomobilin sahibi bir türlü ortaya çıkmayınca esnaf zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin de bir türlü ulaşamadığı araç sahibinin duyarsızlığına isyan eden esnaflar, “Bu çarşı asırlardır kurulan bir çarşı ve pazarın kurulacağı gün kimse aracını tezgah açılan yerlere park etmezdi. Aracı buraya bırakıp giden kişi ya yabancı biri, ya burada tezgah açan esnafla bir sıkıntısı var ya da başına bir iş geldi ulaşılamıyor” diye konuştular.