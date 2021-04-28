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Park halindeki traktöre çarparak takla attı

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki traktöre çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

AYDIN 28.04.2021, 23:31
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Park halindeki traktöre çarparak takla attı

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki traktöre çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 45 AEY 131 plakalı aracın sürücüsü E.A., park halindeki 09 TN 272 plakalı traktöre arkadan çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde savrulan sürücü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında hafif yaralı olarak araç içerisinden çıkarılan sürücü E.A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı E.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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