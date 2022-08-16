Para için değil, sağlığını korumak ve alzheimere yakalanmamak için çalışıyor

Aydın’da emekli olduktan sonra kendi işini kurup yaklaşık 20 kişiye istihdam sağlayan ve prensipli çalışmaları ile tanınan 78 yaşındaki Osman Soyluer, artık para için değil sağlığını korumak ve alzheimer hastalığına yakalanmamak için çalıştığını söyledi.

İnsanların gençlik yıllarında ekmeği için, 70 yaşından sonra da keyif için çalışırsa hayatın daha güzel odluğunu belirten Osman Soyluer, 80 yaşına merdiven dayamasına rağmen halen ilk günkü heyecanla işine gelip gidiyor. Aydın’da oto yağcılığına yaklaşık 65 yıl önce çırak olarak başlayan ve çalıştığı iş yerinden emekli olduktan sonra emekli ikramiyesi ile kendi işini kuran Osman Soyluer, çalışmanın ekonomik faydalarından daha çok sağlığa da faydası olduğunu belirtti.

Emekli oluncaya kadar 31 yıl, emekli olduktan sonra açtığı iş yerinde ise 32 yıl olmak üzere 78 yıllık ömrünün 63 yılını çalışarak geçiren Osman Soyluer, şirinliğinin yanında mütevaziliği ile de herkesin takdirini kazanıyor. İş yerinin sahibi olmasına rağmen hiç gurur meselesi yapmadan sanayiye gelenlere su dağıtan, gerektiğini çevre temizliği yapan Osman Amca, “Memlekette çok az yaşıtım kaldı. Sanayide ise hiç kalmadı. Benim en büyük hayalim kendi iş yerimi kurup insanlara daha iyi hizmet vermekti. İmkansızlıklar nedeniyle okuyamadığım için sadece yağcı olabildim. Çok şükür şimdi 15-20 kişiye istihdam sağlıyorum. Bir çok arkadaşım ekonomisini düzeltince işi bıraktı. Ancak çok kısa sürede çöktüler. Ben artık para için değil sağlık için çalışıyorum. İş yerine gelen insanlarla hoş beş ediyorum. Onlara çay kahve servisi yapıyorum. Hareket ederek vücut sağlığımı muhabbet ederek de zihin sağlığımı koruyorum. Yaşıtlarımın çoğu maalesef alzheimer hastalığına yakalandı. Ben vücudumu da beynimi de hiç tembelleştirmediğim için Allah’a şükür sağlıklıyım” diyerek belli yaşın üstündeki kişilerin de parası için değil sağlığı için yaşına uygun işler yapmasını tavsiye etti.