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Pandemiyi fotoğrafla anlattı, Aydın’ın gururu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında Aydınlı Arda Taş, ikinci oldu.

AYDIN 16.06.2021, 12:29
Pandemiyi fotoğrafla anlattı, Aydın’ın gururu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında Aydınlı Arda Taş, ikinci oldu.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren koronavirüs salgını sürecinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Pandemide Çocuk Olmak” temalı fotoğraf yarışması gerçekleştirildi. Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin hayata etkilerini ve meydana getirdiği değişimleri fotoğraflamak, fotoğraf sanatıyla pandemi sürecini daha iyi anlatmak ve insanlarda kontrollü sosyal hayat konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Hayat Eve Sığar Fotoğraf Yarışması’na katılan Aydın’ı temsil eden Gençlik Merkezi üyesi Arda Taş, Türkiye ikincisi oldu.

Aydın’dan da çok sayıda katılımcının olduğu yarışmada Türkiye 2.si olarak Aydın’ı temsil eden gence, yarışma kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen gimbal, plaket ve başarı belgesi ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verildi.
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