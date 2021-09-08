Pandemi müzeleri de vurdu, Aydın’da ziyaretçi sayısı düştü

Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi olan Aydın’da, 2019 yılında 310 bin 874 olan ziyaretçi sayısı 2020 yılında yüzde 57 oranında düşerek 134 bin 255 oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, sosyal ve kültürel faaliyetleri de etkilerken, Aydın’da bulunan müzelerin ziyaretçi sayıları da bir önceki yıla oranla 2020 yılında yüzde 57 oranında düşüş yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kültürel Miras İstatistikleri’ni yayımlamasının ardından kültür şehirlerinden olan Aydın’da da pandeminin etkisi gözle görülür düzeye ulaştı. TÜİK verilerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 6 müze ve 9 ören yeri bulunan Aydın’da 2019 yılında 310 bin 874 olan ziyaretçi sayısı 2020 yılında yüzde 57 oranında düşerek 134 bin 255 oldu. Yine Aydın’da toplam 11 bin 7 adet müze kart satılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 6 müzede toplam 109 bin 293 eser bulunuyor.

Aydın’da 6 tane özel müze bulunurken, özel müzelerde ise toplam 2 bin 349 eser sergileniyor. 2020 verilerine göre özel müzelerin ziyaretçi sayısı ise toplam 10 bin 957 kişi oldu.

Müzelerin sorumluluğunda Aydın’da toplam bin 513 adet taşınmaz kültür varlığı bulunurken, 331 adet de sit alanı bulunmaktadır.