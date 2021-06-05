“Pandemi ile sosyal alanların önemi bir kez daha ortaya çıktı”

AK Parti Aydın İl Başkanlığı İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Nazilli Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde yaptığı konuşmada pandemi ile birlikte sosyal alanların öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Temiz bir çevre için çalışmaya devam ettiklerini belirten Sabuncu; 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızın bugün 22,7 milyon hektara, 127 olan mavi bayraklı plaj sayısının ise 519’a ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapımlarına başlatılan Millet Bahçeleri’nden biri olan ve işletmesi Nazilli Belediyesi’ne devredilen Nazilli Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, teşkilat başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pandemi süreci ile birlikte yaşananları ve alınan tedbirlerden bahsederek uzun zaman sonra ilk defa kısıtlamasız Cumartesi günü yaşamanın mutluluğundan söz eden Mehmet Sabuncu, “Etkilerini hayatın her alanında hissetmeye devam ettiğimiz salgın süreci tüm insanlığa bir nefes sıhhatin önemini bir kez daha gösterdi. Uzun zaman evlerinde kalmak durumunda kalan bizler için de açık ve yeşil alanların, ailelerimizle, arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçireceğimiz sosyalleşme alanlarının ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya koydu” dedi.

“Millet bahçeleri yeşil alanları herkes için ulaşılabilir kıldı”

Şehirlerin merkezlerinde açık ve yeşil alanları herkes için erişilebilir kılan ‘Millet Bahçeleri Projesi’ni hayata geçiren, ‘Sıfır Atık Projesi’ni hızla gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan’ın projelerini tüm dünyanın imrenerek izlediğini kaydeden Mehmet Sabuncu, “2002’de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 22,7 milyona ulaştı. Temiz denizlerimizin göstergesi sayılan mavi bayraklı plaj sayısı ise 127’den 519’a yükseldi. 2023’te dünya birinciliği hedefleyen, çevre dostu ulaşımı teşvik eden, atık su arıtma tesislerini tüm yurtta yaygınlaştıran, korunan alanlarımızı 2 kat arttıran AK Parti’miz gerçek anlamda çevreci kimliğini, gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koymuştur. AK Parti iktidarlarımız ile şehirlerimiz, 2002 öncesi dönemde görmediği hizmetlerle buluşmuş ve daha da güçlenmiştir. Özellikle çevrenin korunması ve tüm değerleriyle yaşatılması bağlamında, ülkemizin dört bir yanındaki sayısız hizmet, AK Parti’mizin bu husustaki kararlı duruşunun da en önemli göstergelerindendir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, “Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispat-ı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz’ sözünün altını bugün buradan kalın çizgilerle bir kez daha çizmek istiyoruz. AK Parti’nin en önemli özelliği, hizmette sınır tanımaması ve siyasetini de eser üretme gayesi temelinde konumlandırmasıdır. Bugün Sayın. Cumhurbaşkanımız tarafından farklı şehirlerimizde açılışı gerçekleştirilecek 11 Millet Bahçesi ve diğer yatırımlar, çevreye saygılı şehirler ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni eserler olarak milletimize kazandırılacaktır” diye konuştu.