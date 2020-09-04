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Pandemi döneminde de en güvenli yatırım aracı gayrimenkul oldu

AYDIN’DA 40 YILLIK KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP OLAN YAVUZLAR FİRMASININ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MELİH YAVUZ, TÜRKİYE’DE EN GÜVENLİ VE EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACININ GAYRİMENKUL OLDUĞUNU BELİRTEREK PANDEMİ DÖNEMİNDE DE BUNUN DEĞİŞMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

AYDIN 04.09.2020, 10:07
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Pandemi döneminde de en güvenli yatırım aracı gayrimenkul oldu

Aydın’da 40 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Yavuzlar firmasının yönetim kurulu Başkanı Melih Yavuz, Türkiye’de en güvenli ve en çok kazandıran yatırım aracının gayrimenkul olduğunu belirterek pandemi döneminde de bunun değişmediğini söyledi.

1980 yılında faaliyetlerine inşaat malzemeleri satışı ile başlayan ve geride kalan süreçte çırçır işletmeciliği, akaryakıt istasyonu işletmeciliği ve en önemlisi inşaat ile çalışmalarını sürdüren Yavuzlar İnşaat Firması’nınYönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, “Ege’nin en büyük toplu konut projesi” diyerek yola çıktıkları Aydın’daki MYlife Cty projesini, projenin başlangıç tarihinden itibaren 48 ayda tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Projeyi ‘prestij’ projeleri olarak baktıklarını ve MYlife City ile Aydın’ın çehresinde güzel değişiklikler meydana getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, “Bu projeyi, Aydın halkının hak ettiği yaşam tarzını onlarla buluşturacak bizim ‘prestij’ projemiz diyebiliriz. Bin 500’den fazla daireden, 10 farklı daire tipinden oluşan, 200’e yakın dükkanı bulunan projede, alışveriş merkezinden, spor tesislerine kadar birçok hizmet bir arada sunulacak. MYlife City projemiz ile sadece daire değil onların hayal ettiği bir hayat sunacağız. Ege Bölgesi’nde örneği olmayan bu proje ile güzel sonuçlar alacağımıza inancımız tam. Yavuzlar İnşaat olarak elimizi taşın altına koyduk, bu proje üzerinde ekibimle birlikte titizlikle çalışıyoruz. MYlife City Aydın projemizi başlangıç tarihinden itibaren 48 ay içinde daire sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

İnşaat sektörünün 2020 yılını da değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, “Gayrimenkul sektörü Türkiye’de her zaman diğer yatırım araçlarından daha fazla kazandırmıştır. Döviz kurlarının yükselmesi devam etse de gayrimenkul yatırımcısının yüzü her zaman için gülmüştür. Türk halkı yatırım aracı olarak gayrimenkule her zaman güvenir.

Pandemi nedeniyle birçok sektörde sıkıntılar yaşansa da verilen teşviklerle birlikte hızlı bir toparlanma olacağına inanıyorum. Ekibimiz ve iş ortaklarımız ile her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz. Projelerimize güveniyoruz, 2020 yılının son çeyreğinde de başarılarımız artarak devam edecektir. Ayrıca, pandemi süreci destekleri kapsamında konut kredi faizlerinin düşürülmesi sektörümüze büyük ölçüde fayda sağladı. Türkiye’nin lokomotifi olan inşaat sektörünün ekonomimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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