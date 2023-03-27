Pancar motoru çalan hırsızın evinde hint keneviri ele geçirildi

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde pancar motoru çaldığı tespit edilen bir şüphelinin evinde 7 kök hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi’nde bir şahsa ait Pancar Motoru Hırsızlığı olayı meydana gelmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerimizce yapılan kamera-tanık araştırması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada saksılara ekilmiş vaziyette 7 kök Hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evde ikamet eden üç şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. İzinsiz hint keneviri ekimi ve ruhsatsız av tüfeği ile ilgili olarak 1 bir şahsa 2 bin 864 TL, 2 şahsa uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan toplamda 58 bin 334 TL idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.