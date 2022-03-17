Pamukörenliler Çanakkale Şehitlerini unutmadı

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi sakinleri 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla mevlid-i şerif okutarak, hayır cemiyeti düzenledi. Yaklaşık 10 bin vatandaşın katıldığı etkinlik mehter gösterileriyle birlikte renkli anlara sahne oldu.

Kuyucak Belediyesi tarafından organize edilen ve düzenli olarak her yıl tekrarlanan etkinlikte mahalle sakinleri tarafından toplanan yardımlarla hazırlanan keşkek, çorba, pilav, kavurma, kurufasulye, turşu ve helva yaklaşık 10 bin kişiye ikram edildi. Etkinliğe çevre ilçelerden belediye başkanları, ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"36 mahalleden destek geliyor"

Mehter marşları ve gösterileri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yapan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Belediyesi olarak 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıl dönümü etkinleri kapsamında Pamukören Mahallesi’nde başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin anısına mevlid-i şerif okutarak hayır cemiyeti düzenlediklerini ifade etti. Başkan Ertürk: “Öncelikle tüm halkımızın kandilini kutluyorum. Belediyemiz tarafından Pamukören Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde tüm şehitlerimiz anısına hayır cemiyeti düzenledik. Mahalle halkımızın katkıları ile hazırlanan keşkek ve beraberindeki yiyecekleri konuklarımıza ikram ettik. 18 Mart Şehitlerimizi Anma ve Dua etkinliğimizi geleneksel olarak 36 mahallemizin katılımı ile sürdürmekteyiz. Dayanışma ve kaynaşmayı böylesine anlamlı bir günde gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Çevre ilçelerimizden de katılımlarla ve katkılarıyla beraber yaklaşık 10 bin kişilik yemek hazırladık. Geleneklerimizin devamı ve şehitlerimizi unutmamamız açısından önemli bir etkinlik. Ayrıca yarın Cumhurbaşkanımız tarafından 18 Mart Çanakkale Köprüsünün açılışı yapılacak. Büyük gurur duyuyoruz. Ülkemizde çok güzle şeyler oluyor. Kuyucak’ta da güzel çalışmaların yanı sıra geleneklerimizi de yaşatmaya devam ediyoruz. Bütün vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.