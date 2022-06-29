Pamuk üreticilerine yeşil kurt uyarısı

Aydın’ın söke ilçesindeki pamuk üreticileri yeşil kurt zararlısına karşı uyarıldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yeşil kurt, pamuk veriminin büyük kısmını oluşturan ilk taraklarda görülmekte olup, bu tarakların dökülmesine neden olmaktadır. Çiçeklere zarar veren larvalar koza oluşumunu azaltmakta, Zarar gören kozalar da açılamamakta ve dökülmektedirler. Üreticilerimizin bu konuda dikkatli olmaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelimizin yapmakta olduğu kontrol ve uyarıları dikkate alarak, ekonomik zarar eşiğine gelen yeşil kurt yoğunluğunun olduğu alanlarda tavsiyeli bitki koruma ürünleriyle zirai mücadele yapmaları gerekir. Mücadele edilmediği takdirde bu zararlının pamuk üretiminde ciddi oranda verim kaybına neden olabileceği unutulmamalıdır “ denildi.