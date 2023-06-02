Pamuk tarlalarına tuzaklar asıldı

Beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması amacıyla Aydın’ın Didim ilçesinde tarlalara monitör tuzaklar asıldı.

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pamuk tarlalarında kontrollerine devam ediyor. Sahaya inen ekipler, Pamuk Entegre Mücadele çerçevesinde pamuk zararlılarının takibinin yapılması amacıyla monitör tuzakları tarlalara astı. Yapılan incelemelerin yanı sıra pamuk üreticileri de bilgilendirildi.