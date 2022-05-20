Palyatif bakım merkezinde yatak sayısı 18’e yükseldi

Her gün yüzlerce vatandaşa hizmet veren Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde hizmet veren Palyatif Bakım Merkezi’nin yatak sayısı 18’e yükseldi.

Son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın, sevk eden değil sevk alan bir il olma yolunda hızla ilerlerken mevcut hastanelerin de altyapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede Söke ilçesinde hizmet veren Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi’nin 14 olan yatak sayısı da 18’e yükseldi.

Yapılan fiziki iyileştirme ile birlikte vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi amaçlanırken konu ile ilgili Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada “Palyatif bakım, ciddi, kronik bir hastalıkla yaşamak için çaba sarf eden hastaların stres faktörlerini en aza indirgeyerek mevcut semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amaç edinilerek uygulanan özelleştirilmiş tıbbi bakım hizmetidir. İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinin 14 yataklı olarak hizmet veren Palyatif Bakım Merkezi gerekli şartlar sağlanarak 18 yataklı olarak yeni ruhsatı ile tescil edilmiştir. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi olarak Palyatif Bakım İhtiyacı olan hastalara daha kaliteli ve verimli hizmet vererek yaşam kalitelerini arttırmak için kapasitesi arttırılan servisimiz ile sağlık hizmeti vermeye devam etmekteyiz” ifadeleri yer aldı.