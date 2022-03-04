Oyuncu Berna Laçin, Efeler’de kadınlar için sahne alacak

Efeler Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 7 Mart Pazartesi günü Efelerli kadınları anlamı bir tiyatro ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Mart ayının ilk etkinliği olarak geçtiğimiz gün hizmete açtığı Olimpik Spor Tırmanış Tesisi’nin açılış töreninde, bu ay 4 farklı etkinlik gerçekleştireceğini müjdelemişt. Başkan Atay’ın söz ettiği bu etkinliklerin ikincisi, 7 Mart Pazartesi günü Ünlü Oyuncu Berna Laçin’in sahneleyeceği ’Hayal Satıcısı’ adlı tiyatro oyunu olacak. Oyun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de sahnelenecek.

Berna Laçin’in başarılı oyunculuğuyla, gerçek bir yaşam hikayesinden uyarlanan ‘Hayal Satıcısı’ adlı oyun seyirciyle buluşacak. Kadın ve kadınlığın ezberlenmiş söylemlerine ayna tutan hikayenin izleyicilere aktarılacağı oyunun biletleri ise, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde dağıtılmaya başlandığı ilk gün vatandaşların yoğun ilgisiyle tükendi.