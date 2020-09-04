Oyuncak ayının içinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
KUŞADASI NARKOTİK EKİPLERİ, OYUNCAK BİR AYININ İÇERİSİNDE GİZLENMİŞ ŞEKİLDE BİR KİLODAN FALA KRİSTAL, EROİN VE ESRAR MADDESİ YAKALADI.
Kuşadası narkotik ekipleri, oyuncak bir ayının içerisinde gizlenmiş şekilde bir kilodan fazla kristal, eroin ve esrar maddesi yakaladı. Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na ilçe dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, tüm güvenlik önlemlerini alarak fiziki takibi yapılan bir otomobili Kuşadası girişindeki Kuştur uygulama noktasında kontrollü olarak durdurdu. Araçta bulunan ve isimlerinin S.A.S. ve R.A. olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alınırken, araç içerisinde de kapsamlı bir arama gerçekleştirildi. Araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmında bulunan oyuncak ayı içerisinde ve bayan şüphelilerden R.A.’nın üzerinde 1 kilogram 6 gram kristal tabir edilen metanfetamin uyuşturucu madde, 9.10 gram eroin maddesi ve 0.60 gram esrar maddesi ele geçirildi. Oyuncak ayı içerisinde saklanan uyuşturucuya el konurken, S.A.S. ve R.A. isimli şüpheliler sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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