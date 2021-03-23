Ovaköy’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Aydın’ın Köşk ilçesinde Ovaköy Mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Köşk ilçesi Ovaköy Mahallesi kavşağında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli’den Aydın istikametine doğru seyreden S.İ. idaresindeki 35 TDL 02 plakalı hafif ticari araç Ovaköy kavşağında M.S. idaresindeki 09 ACV 752 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri M.S ve S.İ. ile ticari araçta bulunan M.Y, F.İ. ve S.Ş. yaralandı. Vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aydındaki hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan M.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.