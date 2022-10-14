Otoyolda yanan araç demir yığınına döndü

Aydın-İzmir Otoyolunda meydana gelen otomobil yangınında tamamen yanan araç demir yığınına döndü.

Olay, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobili yol kenarına çeken araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen araç demir yığına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.