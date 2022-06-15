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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın ölümden döndü

Aydın’ın Nazilli ilçesi karayolunu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN 15.06.2022, 17:08
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın ölümden döndü

Aydın’ın Nazilli ilçesi karayolunu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Nazilli’de Devlet Karayolu üzerinde Beşeylül kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Beşeylül Caddesinden Devlet Karayolu üzerinde dönmek isteyen A. S. idaresindeki 09 RK 230 plakalı otomobil, karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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