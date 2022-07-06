banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

AYDIN 06.07.2022, 10:00
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batı Gazi Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan G.M. isimli kadına, Ş.O. yönetimindeki 09 ABT 941 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın kafasından yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu