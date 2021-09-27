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Otomobilin altında kalarak can verdi

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

AYDIN 27.09.2021, 13:45
Otomobilin altında kalarak can verdi

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Çaltı Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler istikametine seyir halinde olan 48 YE 378 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen maden firması çalışanı Alper Güler’e (30) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Güler, aynı yönde ilerleyen 09 C 3330 plakalı otomobilin altında kalarak sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Güler’in ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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