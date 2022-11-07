Otomobil kamyonete ok gibi saplandı: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kamyonete ok gibi saplanırken, hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı alt geçidinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın il merkezi istikametine doğru seyir halinde olan M.U. idaresindeki 09 K 9656 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçitte rögar temizliği yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASKİ) ait 34 DIF 610 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kamyonete ok gibi saplanan otomobildeki sürücü M.U. ve yolcu konumunda bulunan G.U. sıkışarak yaralanırken, otomobilde bulunan zeytinler de yola saçıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan alt geçidin tek şeridi otomobilin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.