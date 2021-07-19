Otogarlarda bayram hareketliliği

Aydın’da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da arefe gününde hareketlilik yaşanmaya devam ederken bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlarda otogarlarda yoğunluk oluşturdu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde memleketleri veya tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, otogarlarda sabah saatlerinden itibaren hareketlilik oluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali girişinde ise zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Yaşanan yoğunluk ile birlikte otobüs firmalarının da bayram öncesinde ek seferler düzenleyerek tam kapasite çalıştığı öğrenildi. Peronlarda oluşan yoğunluklarda güvenlik görevlileri ve polis ekipleri sık sık devriye gezerek olası bir olumsuzluk yaşanmaması için çaba gösterdi.