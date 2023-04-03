Otobüsteki beş yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Söke ilçesinde yol kontrolü esnasında durdurulan otobüsteki beş yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu madde köpekleri ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan seyahat firmasına ait otobüste yapılan aramada, beş şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde (46 gram esrar 6 adet Lyrica hap , metamfetamin, ) ele geçirildi. Bir şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.