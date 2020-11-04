Otobüs kazasında zarar gören demiryolu onarıldı

Aydın’da sabah saatlerinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak demiryoluna çarparak durduğu kazada zarar gören demiryolu rayları kısa sürede onarıldı.

Kaza sabah saatlerinde Kuyucak Kurtuluş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan hareket edip Denizli üzerinden Aydın istikametine seyir halinde olan Fuat A. yönetimindeki 21 AR 777 plakalı yolcu otobüsü iddiaya göre şoförün uyuması sonucu yoldan çıktı. Bir anda yoldan çıkan otobüsün şarampolde seyretmeye başlaması ile otobüste büyük panik yaşanırken otobüs önce demiryolu çakıllarına ardından raylara çarparak durabildi. Kazada şans eserin yaralanan olmazken demiryolu rayları zarar gördü.

“Raylar kısa sürede onarıldı”

İzmir-Denizli demiryolu hattı Kurtuluş Mahallesi mevkiinde kazadan sonra meydana gelen raylardaki bozulma Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri tarafından kısa sürede onarılarak, demiryolu hattında yaşanabilecek kazaların önüne geçildi.