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Otluk alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü
OTLUK ALANDAKİ YANGIN EVLERE ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
AYDIN 23.08.2020, 19:37
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Aydın’ın Efeler ilçesindeki otluk alandaki yangın çevredeki evlere ulaşmadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki boş arsadaki kuru otların tutuşması ile yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri, çevredeki evlere ulaşmadan söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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