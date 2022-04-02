banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
50 dil konuşan adam
50 dil konuşan adam
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Otizmli ikiz çocuk annesi Volkan; "Otizmde öncelik kabullenmek"

Aydın’da yaşayan ve otizmli ikiz çocukları olan Gülden Volkan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Spor Merkezi’nde çocuklarının spor eğitimi almasına önem verdiğini, otizmde önceliğin kabullenmek olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

AYDIN 02.04.2022, 15:35
Otizmli ikiz çocuk annesi Volkan; "Otizmde öncelik kabullenmek"

Aydın’da yaşayan ve otizmli ikiz çocukları olan Gülden Volkan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Spor Merkezi’nde çocuklarının spor eğitimi almasına önem verdiğini, otizmde önceliğin kabullenmek olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Bilimsel araştırmalara göre her geçen gün otizmli yeni doğan sayısı artarken, otizmli bireyleri hayata hazırlamak daha önemli hale geliyor. Gülden Volkan da 15 yaşında otizmli ikizleri olan ve onların normal hayata adapte olabilmeleri için canla başla çalışan annelerden. Volkan, çocuklarını Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Otizm Spor Merkezi’nde ücretsiz spor eğitimi aldırırken, Büyükşehir Belediyesi’nin otizmli bireylere yönelik diğer etkinliklere de devam etmelerini sağlıyor. Ebeveynler için otizmde önceliğin kabullenmek olduğunun altını çizen Volkan, anne duyarlılığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyor. Çocuklarına 13 yıl önce otizm tanısı konulduğunu söyleyen Volkan, geçen süreçte yaşadıklarını “Bizler için 13 yıl çok zorluklarla doluydu. İkiz çocuk sahibi olmak çok güzel, ama otizmli ikiz çocuk sahibi olmak bir o kadar güçtü bizim için. Tanı konulduğunda dünya başıma yıkıldı sandım. Ama ben 9 aylıktan itibaren çocuklarımda birtakım problemler olduğunu, normal yaşıtları gibi gelişmediklerini hissediyordum. O gün kendime izin verip bütün gün ağladım. Ertesi gün yeni bir gündü ve benim, çocuklarımın mücadelesi başlıyordu” sözleriyle anlatıyor.

‘Otizmli çocuklar birer savaşçı’

Çocuklarının eğitimleri kabul etmesinin başlarda çok zor olduğunun altını çizen Volkan “Çok zor yollardan geçtik. Çocuklarımın başına düşen şeyler de çok zordu, çünkü küçük yaştan itibaren çok şey için zorladık, eğitime tabi tuttuk. Otizmli çocukların hepsi birer savaşçı. Yaşamlarında çok mücadele ediyorlar. Zor zamanlardı; ama atlattık, iyi eğitimler aldırdık, yılmadık. Önce anne-baba olarak biz kendimizi eğittik, çünkü bu çok önemli. Onların bakış açılarıyla hayatı anlamaya çalıştık. Bu süre zarfında da bizler otizmli davranışları olan ebeveyn olmadık, yani onların isteklerine göre gitmedik. Onları sosyal hayata kendi yaşantımızdaki, normal hayat dediğimiz sürece alıştırabilmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Ve çocuklarımızda uzun yıllar sonra eğitimin katkılarını gördük. Bu bizi çok mutlu etti, ama aşılacak daha çok yıllar var” ifadelerini kullanıyor.

‘Aileler önce reddediyor’

Çocuklarına yeni otizm tanısı konulmuş ailelere de tavsiyelerde bulunan Volkan, “Genel olarak çevremde izlemlediğim kadarıyla aileler ilk tanıları reddediyor. Çünkü mutlaka çevrelerinde ‘Babası da geç konuşuyordu’, ‘Annesi de çok yaramazdı’ gibi söylemler oluyor. Hep buna inanmaya çalışıyorlar. Çünkü bu çok zor bir şey. Farkındalık arttıkça da daha da zorlaşıyor sanırım, korkuyorlar da biraz. İlk önermem gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum: Anne-baba olarak çok araştırmalarını ve kendilerini çok iyi eğitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanında inkar etmemelerini tavsiye ediyorum; çünkü inkar hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bir de bir an önce eğitime başlamaları Ne kadar erken yaşta tanı, ne kadar erken yaşta eğitim, o kadar erken yaşta olumlu sonuçlar anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

‘Aydın otizm konusunda şanslı bir il’

Aydın’da yaşamayı seçmelerini otizm konusundaki diğer illere nazaran daha fazla olanak olmasına bağlayan Volkan “Daha önce başka bir ilde yaşıyorduk. Orada gereken eğitimleri aldılar, fakat daha sonra o ildeki eğitimin yeterli olmadığına karar verdik. Sonra Türkiye’de hangi iller bu konuda çok iyi onun araştırmasına gittik. Bu nedenle Aydın’a tayin istedik. Zaman içinde Aydın’da da eğitimlere başladık. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kurumlarda ve destek ünitelerinden de faydalandık. Birçok il bu konuda şanssız, biz il olarak çok şanslıyız. Şimdiki aileler de bu konuda çok şanslı; çünkü danışabilecekleri, bilgi alabilecekleri, kendilerini eğitebilecekleri kişiler mevcut. Büyükşehir Belediyesi’nin kurumları gibi kurumlardan da ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Sporun otizmde faydaları

Çocukları Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Otizm Spor Merkezi’ne de devam eden Volkan, “Sporun herkesin önemini biliyoruz ama bizim çocuklarımız için biraz daha fazla önemli. Çünkü sporla birlikte çocuklar hem kendi bedenlerini tanıyorlar hem de sporla birlikte çevreyle etkileşimlerini artırıyorlar. Bu onlar için çok faydalı. Çocuklarım gerek Büyükşehir Belediyesi’nin spor merkezine gerekse de yine Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ritm kursuna büyük bir hevesle ve severek, isteyerek devam ediyor. Çocuklarım 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinliklerde de mehter takımında görevliler. Çok hevesle hazırlandılar, müzikle tedavi oluyorlar, ruhlarını iyileştiriyorlar. Ayrıca birçok arkadaşlarıyla birlikte toplu halde bir şeyler başarmak onlar için de çok önemli” dedi.

‘Özlem Başkan’ın anne duyarlılığına teşekkür ediyoruz’

Başkan Çerçioğlu’na da duyarlılığından dolayı teşekkür eden Volkan “Anne duyarlılığı farklı bir şey. Bu duyarlılığından dolayı kendim de bir anne olarak Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Otizmli birey oranının her geçen gün arttığının altını çizen Volkan “Çocuklarıma tanı konulduğunda 120 çocuktan birisi otizmliydi, şimdi ise 54 çocuktan birisi. Bu sayı buraya gelmişse bu çok fazla bir artış demek. Öncelik kabullenmek; önce tanıyı kabulleneceğiz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 30 43
11. Sivasspor 31 41
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Galatasaray 30 38
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. Liverpool 30 72
2. M.City 29 70
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Getafe 30 32
15. Elche 29 32
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
18°
açık