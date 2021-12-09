Otizm Yaşam Merkezi’nin tüm personeli eğitimden geçti

Efeler Belediyesi tarafından kentte yaşayan otizm tanısı konulmuş bireyler için inşa edilen Otizm Yaşam Merkezi’nde çalışacak tüm personele hizmet içi eğitim verildi.

Otizmli bireylere ücretsiz olarak eğitim verilecek merkezde hizmet içi eğitimler başladı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Aksu, çalışanlara yaptığı sunumla otizmle ilgili temel bilgilendirme, günlük yaşamda ve uygulamalarda geliştirilecek yaklaşımlar hakkında bilgi verdi. Merkezde çalışacak uzmanlarla birlikte mutfak ve temizlik personeli dâhil tüm teknik ve yardımcı personel eğitime katıldı. Otizm Yaşam Merkezi’nin açılışından önce başlayan hizmet içi eğitim çalışmaları devam edecek.

15 Aralık Çarşamba günü açılması planlanan merkezde; hekim, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, özel eğitim öğretmeni, çocuk gelişimi uzmanı, resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri görev alacak. Başkan Atay tarafından ilçeye kazandırılan Otizm Yaşam Merkezi, bölgenin en kapsamlı otizm merkezi olma özelliği taşıyor.