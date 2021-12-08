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Otizm Yaşam Merkezi’nde sona gelindi

Efeler Belediyesi tarafından Yedieylül Mahallesi’nde inşa edilen ve barındırdığı fonksiyonlarla dikkat çeken Otizm Yaşam Merkezi’nde sona gelindi. İlçede yaşayan otizmli bireylerin ve ailelerinin umutla beklediği merkez kapılarını açıyor.

AYDIN 08.12.2021, 16:03
Otizm Yaşam Merkezi’nde sona gelindi

Efeler Belediyesi tarafından Yedieylül Mahallesi’nde inşa edilen ve barındırdığı fonksiyonlarla dikkat çeken Otizm Yaşam Merkezi’nde sona gelindi. İlçede yaşayan otizmli bireylerin ve ailelerinin umutla beklediği merkez kapılarını açıyor.

İlçede yaşayan 400 otizmli birey için projelendirilen Otizm Yaşam Merkezi’nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen temel atma töreniyle inşasına başlanan ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın büyük önem verip hassasiyetle ilgilendiği proje, 15 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Otizmli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekleri, sanatsal faaliyetler gerçekleştirerek kendilerini geliştirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri merkez, hizmet kapasitesiyle dikkat çekiyor. 210 metrekare taban alanına sahip olan Otizm Yaşam Merkezi, 4 kattan oluşuyor. Zemin katta aile terapisi odası ve Otizm Kafe’nin yer aldığı merkezin diğer katlarında ise yaş grupları ve seviyelere göre bireysel ve grup eğitim odalarıyla konuşma terapisi alanları bulunuyor. Resim ve müzik odalarına da yer verilen Otizm Yaşam Merkezi, toplantı, spor ve oyun salonlarıyla da hizmet verecek.

Otizm Yaşam Merkezi’nde haftada, 400 otizm tanısı konmuş bireyin hizmet alacağını söyleyen Başkan Atay, “Merkezimiz hem yeterli kapasiteye sahip hem de sürdürülebilir eğitim için tüm hizmetler hazır. Efeler Belediyesi olarak otizmle ilgili gereken yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yapacağımız açılışla bir sözümü ve hayalimi daha gerçekleştirmiş olacağım. Biz bir mavi ışık yaktık, bu ışığın birçok otizmli bireyin yolunu aydınlatmasını umuyoruz. Efeler halkını merkezimizin açılışına bekliyorum. Bu sevinci hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.

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