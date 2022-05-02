Otelde ölü bulunan kadının kimliği belli oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki lüks bir otelin odasında ölü olarak bulunan kadının Alman Foombank Manuela Diana (50) olduğu belirlendi.

Olay, Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan lüks otelin bir odasından kötü kokular gelmesi üzerine, otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri odada bir kadını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan ilk çalışmaların ardından kadının 50 yaşında Almanya doğumlu Fombank Manuela Diana olduğu belirlendi. Talihsiz kadının otele 3 gün önce yerleştiği ve ’Rahatsız etmeyin’ butonuna bastığı iddia edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.