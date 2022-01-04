Osmanlı ve Atatürk döneminde salgın hastalıklarla mücadele paneli gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Osmanlı ve Atatürk Döneminde Salgın Hastalıklarla Mücadele’ adlı panel, gerçekleşti.

Moderatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül tarafından yapılan panelde, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayten Can “Atatürk’ün Sağlık Politikaları”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Tarihçi Seher Büyükbaş ise “Osmanlı Devleti’nde Salgın Hastalıkları”, konularında dinleyicilere bilgi verdi.

Atatürk’ün, cumhuriyeti ilan etmeden önem verdiği öncelikli konular arasında salgın ile mücadelede olduğu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ayten Can, “Atatürk, hem Kurtuluş Savaşı mücadelesini hem de salgın hastalıklar ile mücadelesini birlikte yürütmüştür. Toplum sağlığına büyük önem veren Atatürk, bu kapsamda Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesini kurarak bu konudaki hassasiyetini de ortaya koymuştur.” dedi.

Tarihçi Seher Büyükbaş sunumunda, Osmanlı döneminde görülen salgın hastalıkları, hastalıklarının nerelerden taşındığını ve Osmanlı döneminde salgın hastalıklar ile yapılan mücadeleyi anlattı.

Panelistlerin öğrencilerin sorularını yanıtladığı etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül’ün Dr. Öğr. Üyesi Ayten Can’a ve Tarihçi Seher Büyükbaş’a teşekkür etmesinin ardından sona erdi.