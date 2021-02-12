Osmanlı Mutfağına Kültürel ve Bilimsel açıdan çok yönlü bakış söyleşisi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Türk ve Dünya Mutfakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen ‘Osmanlı Mutfağına Kültürel ve Bilimsel Açıdan Çok Yönlü Bakış’ konulu söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Söyleşiye; Didim MYO Öğr. Gör. Mehmet Taş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner, Anadolu Üniversitesi Aşçılık Programı Dr. Öğr. Üyesi Osman Güldemir, İstanbul Gelişim Üniversitesi Aşçılık Programı Öğr. Gör. İbrahim Levent Demirçakmak, Karabük Üniversitesi Aflani MYO Aşçılık Programı Öğr. Gör. Tolgahan Tabak ve öğrenciler katıldı.

Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen Öğr. Gör. Mehmet Taş açılış konuşmasında, “Yemeklerin fiziksel, kimyasal ve içerisindeki bileşenleri kapsayan geniş çaplı bir söyleşi gerçekleştirmek istedik” dedi.Söyleşide, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Gör. İbrahim Demirçakmak Orta Asya’da Anadolu Selçuklu dönemine kadar kullanılan et, baharat ve tat vericiler hakkında bilgi verdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Güldemir, Anadolu Selçuklu ve Cumhuriyet döneminin kullanılan mutfak materyalleri, pişirme teknikleri, beslenme alışkanlıkları ile o dönemin saray ve halk mutfağının menülerini anlattı. Karabük Üniversitesi Öğr. Gör. Tolgahan Tabak, Osmanlı’da menülerin tat ve aroma çeşitliliğinden bahsetti.

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner Osmanlı mutfağında yer alan menülerin sosyal bilimler ve fen bilimleri açısından ele alarak günümüzde Türk mutfağının dünyada yeterince tanınmadığına vurgu yaptı.