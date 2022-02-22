Oryantiring İl Birinciliği Yarışması Afrodisias Antik Kenti’nde yapıldı

2021-2022 Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Aydın Oryantiring İl Birinciliği Yarışması Karacasu-Afrodisias Antik Kenti’nde yapıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde düzenlenen Okul Sporları Küçük-Yıldız-Genç (A-B) Kız ve Erkek Yarışması’na Aydın’ın çeşitli okullarından gelen 42 takım 220 sporcu ile katılım sağladı. Organizasyona Karacasu-Afrodisias Antik Kenti ev sahipliği yaptı. Yarışmada takımlar sıralamaya girebilmek için çabaladı. Aydın Oryantiring İl Birinciliği Yarışması’nda; küçük kızlar kategorisinde Karacasu İmam Hatip Ortaokulu, küçük erkekler kategorisinde Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu, yıldız kızlar kategorisinde Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu yıldız erkekler kategorisinde Nazilli Atatürk Ortaokulu, genç B kızlar kategorisinde Karacasu İmam Hatip Lisesi genç B erkekler kategorisinde Kuyucak Anadolu Lisesi genç A kızlar kategorisinde Karacasu İmam Hatip Lisesi genç A erkekler kategorisinde Karacasu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

Yarışmaya katılan sporcular, oryantiring sporundan büyük keyif aldıklarını herkesin bu gibi yarışmalara katılmasında fayda olacağını ifade ettiler. Oryantiring il birinciliği yarışmalarının sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Törene Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Yılmaz, Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, Karacasu Jandarma İlçe Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Onur Özdemir, sporseverler ve sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Bir doğa sporu olan ve koşarken düşünebilmek, kaybolmadan ilerlemek, araziyi iyi okuyabilmek, haritayı üç boyutlu düşünmeyi kapsayan oryantiring sporu hedefleri en kısa sürede bulma amacındadır. Sporcu başlangıç koridorundan start alır, harita üzerinde belirlenmiş hedeflere koşarak ulaşır ve elinde bulundurduğu çipi, elektronik kontrol sistemi cihazına yerleştirerek o hedefe gittiğini kanıtlar. Müsabakada dereceye giren takımları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca yarışmanın düzenlenmesinde özverili gayretlerinden dolayı emeği geçen hakemlere ve de bu yarışlara destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.