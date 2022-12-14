Ortaklar Genç Ofise yoğun ilgi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi’nde bulunan Genç Ofis’te çocuk ve gençlere yönelik kültürel ve sportif faaliyetlere yoğun katılımla gerçekleştiriliyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Germencik İlçe Müdürlüğü’ne bağlı olarak Ortaklar Mahallesi’nde hizmet veren Genç Ofis’te halk oyunları, resim kursu, akıl ve zeka oyunları eğitimlerinin yanı sıra GSB Spor Okulları spor branşları kursları devam ediyor. Tüm kursların ücretsiz olarak yapıldığı Ortaklar Genç Ofis’te bu faaliyetlerin yanı sıra gençlerle birlikte sosyal sorumluluk alanında gönüllük faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Ortaklar Genç Ofis’te devam eden resim kursları; Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri, halk oyunları eğitimleri Pazar günü ve akıl zeka oyunları eğitimi ise hafta için her gün yapılıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tüm Gençlerimizi Ortaklar Genç Ofisimize bekliyoruz” denildi.