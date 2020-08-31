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Ortaklar Çöp Şiş ve Germencik Ekşili Tavuk yemeğine coğrafi işaret

GERMENCİK’İN MARKA DEĞERİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI FUAT ÖNDEŞ BİR PROJEYİ DAHA HAYATA GEÇİREREK BU ANLAMDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

AYDIN 31.08.2020, 15:03
Ortaklar Çöp Şiş ve Germencik Ekşili Tavuk yemeğine coğrafi işaret

Germencik Belediye Başkanı Öndeş yaklaşık 8 ay süren bir çalışmanın ardından Germencik’e ait önemli iki ürüne coğrafi işaret için tescil aldıklarını ifade etti. Türk Patent ve Marka Kurumuna Germencik Ekşili Tavuk yemeği ve Meşhur Ortaklar Çöp Şişi için yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun onay aldığını söyledi.

Germencik’in marka değerini arttırmak için önemli çalışmalar yürüten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bir projeyi daha hayata geçirerek bu anlamda önemli bir başarıya imza attı. Germencik Ekşili Tavuk yemeğinin coğrafi işaretler arasında müstesna bir yere sahip olduğunu ve bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti: “Hıdırbeyli Mahallesine has bir lezzet olarak ortaya çıkan ekşili tavuk yemeği 1937 yılında gerçekleşen Büyük Ege Manevrası esnasında Germencik’i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk ve bölgede konuşlanan askerlere ikram edilmesi ve Atatürk tarafından beğenilmesi sebebiyle yemek halk arasında manevi bir değere kavuşmuştur. Gazi Paşa Hıdırbeyli halkının orduyu iyi ağırlaması sebebiyle bir madalya ile ödüllendirmiştir. Bu kıymetli yadigarı belediyemizde bu gururla muhafaza ediyoruz. Bizler buradan yola çıkarak yemeği değerli kılan ve hikayesi Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dayanan ekşili tavuk yemeğini koruma altına almak ve markalaştırarak gelecek nesillere aktarılması için başvuruda bulunduk ve nihayetinde onay aldık. Bu yönüyle Germencik Ekşili Tavuk yemeği Türk Patent ve Marka Kurumu tarihinde bugüne kadar verilen tüm coğrafi işaretler arasında Atatürk ile ilgili olan ilk coğrafi işaret oldu. Böyle bir projenin gerçekleşmesine vesile olmak ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesi nezdimizde ayrıca bir gurur ve mutluluk oluşturdu.

"Ortaklar Çöp Şiş Ortaklar’da yenir"

Ortaklar Çöp Şişi’nin coğrafi işaret olarak tescillenmesi ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Öndeş Ortaklar Çöp Şiş Ortaklar’da yenir, biz dünyaya mal olmuş bu lezzeti korumaya almış olduk dedi. Öndeş, “Ortaklar denince akla ilk çöp şiş geliyor. Yıllar evvel tablalarda seyyar olarak trenlerde satışı yapılan Ortaklar Çöp Şişi bugün Ortaklar ve civarında bulunan restoranlarda bu isimle satışı yapılıyor. Öyle ünlü bir lezzet ki memleketin her yerinde Ortaklar Çöp Şiş adı altında satışının yapıldığını tespit ettik. Bu lezzet buraya ait ve başka şehirlerde her önüne gelenin Ortaklar Çöp Şiş tabelası koymasını istemiyoruz. Bu sebeple buraya ait bir lezzeti coğrafi işaret vasıtasıyla doğduğu topraklara tescilledik. Ortaklar Çöp Şiş Ortaklar’da Germencik Ekşili Tavuk Germencik’te yenir. Tüm herkesi bu lezzetleri deneyimlemeye davet ediyorum.

Çöp şişçilerden teşekkür

Ortaklar Çöp Şişinin coğrafi işaret almasını büyük bir memnuniyetle karşılayan çöp şişçiler Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür etti. Ortaklar’a ait bir lezzetin korunması için gösterilen çaba sebebiyle mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

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