Ortaklar Atatürk Caddesi’nin çehresi değişiyor

Germencik Belediyesi, Ortaklar Mahallesi’nin işlek güzergahlarından Atatürk Caddesi’nde çalışmalara başladı. Güzergahın modern ve güzel bir görünüme kavuşması için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, düzenlemenin Atatürk’ün adına ve hatırasına yakışacağını söyledi.

Germencik Belediyesi, ilçenin daha modern bir görünüme kavuşması için yoğun bir çalışma takvimi uyguluyor. Bu çalışmalar arasında Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in talimatıyla ekipler, bir yandan ilçe merkezindeki Şehit Cafer Sokak’taki çalışmaları sürdürürken, diğer yandan Ortaklar Mahallesi Atatürk Caddesine ilk kazmayı vurdu. Güzergahta ağaçlandırma, aydınlatma, peyzaj, kent estetiği ve yol yapım çalışmalarını içeren yoğun bir çalışma programı uygulanacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Öndeş, projelerin tamamlanmasıyla güzergahın daha modern ve daha güzel bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

İlçedeki çalışmaların planlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Başkan Öndeş, “Şehit Cafer Sokağın ardından Ortaklar Mahallemizde bulunan Atatürk Caddesinde de ilk kazmayı vurduk ve çalışmalarımıza başladık. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, Atamızın adına ve hatırasına yakışan peyzajı, ağaçlandırması, aydınlatmaları, çevre düzenlemesi ve ulaşımıyla modern ve güzel bir güzergahı kısa zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun.” diye konuştu.