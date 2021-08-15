Orman yangınına gece görüşlü helikopter müdahale ediyor

Aydın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla’nın Yatağan ilçesi Hisarardı Mahallesi’ne doğru ilerleyen orman yangına yurt dışından gelen gece görüşlü helikopterle ile müdahale ediliyor.

Aydın-Muğla sınırındaki Akçaova Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda başlayan ve Muğla’nın Yatağan ilçesi Hisarardı Mahallesi’ne doğru ilerleyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği yangına, karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel ile müdahale ediliyor.

Gece görüşlü helikopterler devrede

12 helikopter ve bir tanker uçakla müdahale edilen yangında havanın kararması ile birlikte gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde çıkan büyük yangınlar nedeniyle Ukrayna’dan gelen ve Isparta Havalimanı’nda konuşlanan gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri bölgeye yönlendirildi. Gece görüş sistemine sahip helikopter ile yangına havadan da müdahale sürüyor.