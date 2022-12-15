Orman dışı alanlar ve tarım arazilerinin satış süresi uzatıldı

Orman niteliği olamayan 2/B alanlarındaki taşınmazlar ile tarım arazilerinin satış süresi 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

Aydın Valiliği tarafından orman niteliği olmayan alanlar ve tarım arazilerinin satışlarına yönelik açıklama yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanuna göre 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile tarım arazilerinin ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrası dahilindeki tarım arazilerinin satışına ilişkin sürenin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “8/4/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Kanun ile 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanuna göre, 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile tarım arazilerinin ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrası çerçevesindeki tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmış olup, 31 Aralık 2022 tarihinden önce başvuru ve ödeme süresi sona eren tüm hak sahipleri bu imkandan yararlanarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar başvuru ve ödeme yapabilecektir. Ayrıca yine 7394 sayılı Kanun ile 3194 sayılı Kanunun geçici 16’ncı maddesine göre üzerindeki yapı için yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazlarının da satın alınmasına yönelik son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlenmiş olup, hak sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.