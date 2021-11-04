Organ bağışı için pedal çevirecekler

Aydınlı bisikletçiler, organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için pedal çevirecek.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Bisikletliler Derneği işbirliği ile bisiklet turu düzenlenecek. Organ bağışının önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlikte aynı zamanda sağlıklı yaşam ve hareketli hayatın önemi vurgulanacak. 7 Kasım Pazar günü saat 08.45’te Efeler - Sultanhisar güzergahında gerçekleştirilecek turun ardından Efeler’de şehir turu yapılacak.

Etkinlik ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “3-9 Kasım Organ Bağışı haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Aydın Bisikletliler Derneği tarafından organ bağışına dikkat çekmek, toplumsal farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam ve hareketli hayatın önemini vurgulamak amacıyla bisiklet turu gerçekleştirilecektir. 07.11.2021 tarihinde Aydın Atatürk Kent Meydanından saat 08.45’te başlayacak olan Aydın- Sultanhisar, Sultanhisar-Aydın turu sonrasında 15.00’da Aydın şehir turuyla sona erecektir. Tüm hemşerilerimizi bisiklet turuna bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.