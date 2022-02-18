banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu!
Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu!
Tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,8 azaldı
Tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,8 azaldı
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2022

Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik

Aydın’ın Köşk İlçesi’ne bağlı Karatepe Köyü’nde tam 100 yıl önce 18 Şubat 1922 günü Yunanlılar tarafından caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce insanın şehadet yıl dönümünü Köşk İmam Hatip Lisesi’nden bir grup öğrenciden başka kimse hatırlamadı. Köşk Kaymakamlığı tarafından hiçbir etkinlik düzenlenmezken, 18 Şubat’ta yaşanan olayda havaların soğuk olmasından dolayı şehitlerin anma etkinliğinin bir ay sonra yapılacağı öğrenildi.

AYDIN 18.02.2022, 17:06
Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik

Aydın’ın Köşk İlçesi’ne bağlı Karatepe Köyü’nde tam 100 yıl önce 18 Şubat 1922 günü Yunanlılar tarafından caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce insanın şehadet yıl dönümünü Köşk İmam Hatip Lisesi’nden bir grup öğrenciden başka kimse hatırlamadı. Köşk Kaymakamlığı tarafından hiçbir etkinlik düzenlenmezken, 18 Şubat’ta yaşanan olayda havaların soğuk olmasından dolayı şehitlerin anma etkinliğinin bir ay sonra yapılacağı öğrenildi.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunan mezaliminin en ağır gerçekleştiği yerlerden biri olan Köşk Karatepe’de resmi kayıtlara göre 93 kişi resmi olamayan kayıtlara göre köydeki iki ayrı camide yaklaşık 300 kişi, yakılarak şehit edildi. Yunanlılara direndikleri ve vatanı savunan Efeler’e yardım edip karınlarını doyurdukları gerekçesi ile Sekiyurt ve Sarıahmetler Camisi’ne doldurulup yakılan masum insanların şehit edilmesinin üzerinden bugün tam 1 asır geçti. Oldukça görkemli bir anma etkinliğinin beklendiği Karatepe Şehitliği, bugün adeta içler acısı bir manzara yaşadı. Normal şartlarda binlerce kişinin gelmesi beklenen Şehitliğe sadece Köşk İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 11 sınıf öğrencilerinden yaklaşık 30 kişilik bir öğrenci grubu geldi. Öğrenciler burada Yasin-i Şerif okuyup şehitleri anarken, bölgeye gelen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tarihe sahip çıkıp şehitleri unutmayan öğrencilere teşekkür etti.

Köşk Kaymakamlığı’ndan kimsenin yer almaması herkesi şaşırttı. Böylesi bir önemli günün ve şehitlerin 8-9 derece olan hava soğukluğu gerekçe gösterilerek anılmaması şaşırttı. Şehitliğe gelip Yasin-i Şerif okuyan öğrenciler, hocaların anlattığı o günün tarihini dinledikten sonra şehitlik anıtında hatıra fotoğrafı çektirdiler. Şehitliğe ziyarete gelip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tarihe ve böylesi önemli günlere sahip çıkan gençlere teşekkür etti.

“Soğuk diye ertelenmemeli”

Böylesi önemli bir olayın ve şehitlerin hava soğukluğu gerekçe gösterilerek gününde değil başka bir günde anılması kararının değiştirilmesini isteyen Köylülerden Cavit Günel, “Burada 18 Şubat 1922 tarihinde yüzlerce kişi caminin içerisine doldurularak yakılmış. Burayı ilk olarak dedem yaptırdı. 1970 yılında burası yapılırken adeta cami toplu mezar şeklinde ve toprağı birkaç santim açtığında her taraf kemik idi. Bugün büyüklerimizin şehadete erişinin üzerinden tam 1 asır geçti. Eskiden gününde anılırdı. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı var diye soğuklardan dolayı ertelendi. Maalesef soğuk diye şehitlerimiz gününde anılmıyor. Bence gününde anılmalı. Yetkililerin Karatepe Şehitlerimizi olayın yıl dönümünde anılması için program yapmasını istiyoruz.” dedi.

Karatepe Şehitliği’nin geçmişi

Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılara en çok karşı gelen bölgelerden biri Köşk Karatepe Köyü idi. Karatepe Katliamı, Türk halkının direnişini kırmak için, Yunanlıların sistemli bir şekilde uyguladıkları yıldırma politikasının, en trajik örneklerinden birisiydi. Kendilerini uygar dünyanın temsilcileri olarak gören işgalci Yunan Ordusu’nun bir müfreze askeri, 18 Şubat 1922 gecesi, yerli Rumların kılavuzluğunda Karetepe Köyü’ne geldi. Amaçları Kuva-yı Milliye’ye destek olan köylüleri, çevre köylere de ibret olacak şekilde cezalandırmaktı. Yunan ihrak (yakma) birliği askerleri, köyün etrafını kuşattıktan sonra, teker teker evlere girdiler. Köylülerden bir kısmını evlerinde silahla tarayarak ve yakarak öldürüyor, büyük bir kısmını da ite-kaka camilere dolduruyorlardı. Bu arada bulabildikleri para ve kıymetli eşyaları da gasp ediyorlardı. Sarı Ahmetler, Helvacılar, Mahmutlar ve Akçalar Mahalleleri’nde oturanlar Sarı Ahmetler Camisi’nde, Sekiyurt Mahallesi’nde oturanlar da Sekiyurt Cami’sinde toplanarak resmi olmayan kayıtlara göre yüzlerce kişi yakılarak şehit edildi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14