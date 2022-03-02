banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler

Son yılların en büyük orman yangınlarını yaşayan Ege Bölgesi’nde yangından etkilenmeyen ormanlık alanların inekler tarafından korunduğu ortaya çıktı. Türkiye’nin en fazla orman varlığına sahip illerin başında yer alan Aydın ve Muğla illerinde ormanlık alanda serbest dolaşıp otlayan ineklerin aynı zamanda orman yangınlarını önlediği tahmin ediliyor.. Özellikle eski cins ineklerin yoğun olduğu orman köyleri ile fıstıkçamı yetişen bölgelerde orman yangını yaşanmadığı görüldü.

AYDIN 02.03.2022, 10:40
Onlar sadece süt veren inek değil, aynı zamanda ormanları yangınlardan koruyan görevliler

Son yılların en büyük orman yangınlarını yaşayan Ege Bölgesi’nde yangından etkilenmeyen ormanlık alanların inekler tarafından korunduğu ortaya çıktı. Türkiye’nin en fazla orman varlığına sahip illerin başında yer alan Aydın ve Muğla illerinde ormanlık alanda serbest dolaşıp otlayan ineklerin aynı zamanda orman yangınlarını önlediği tahmin ediliyor.. Özellikle eski cins ineklerin yoğun olduğu orman köyleri ile fıstıkçamı yetişen bölgelerde orman yangını yaşanmadığı görüldü.

Özellikle Aydın’ın Koçarlı ilçesi Mazon Bölgesi’ndeki vatandaşlar, önemli geçim kaynağı olan çam ağaçlarına gözü gibi bakarken, ormanda doğaya salınan inekler de ağaç diplerindeki çalı ve otları yiyerek adeta yangın savar görevi görüyor.

Dünyanın en kaliteli çamfıstığının yetiştiği Koçarlı’nın Mazon Bölgesi’nde yoğun bir şekilde bulunan çamfıstığı ağaçları, bölge halkının da en büyük geçim kaynağı. Her yıl ülke genelinde yüzlerce hektar alan orman yangınları sebebiyle yok olurken, Mazon Bölgesi’nde ise hem bölge halkı çam ormanlarını koruyor hem de bölgede bulunan inekler ormanlık alanlarda, ateşin yayılmasına sebep olan çalı ve otları yiyerek adeta yangın savar görevi görüyor.

Çam fıstığı veren ormanlık bölgelerde yıllardır büyük çaplı orman yangınının olmadığını dikkat çeken Mersinbelen Mahalle Muhtarı Mustafa Tosun; özellikle orman köylerinde doğada kendiliğinden otlayan ineklerin doğal olarak önemli bir vazifeyi de ifa ettiğini söyledi. Geçen yıl Türkiye’yi derinden etkileyen orman yangınlarının hızlı yayılması nedeniyle söndürülemediğini kaydeden Muhtar Mustafa Tosun, "Yazın Aydın ve Muğla’da geniş ormanlık alanlara sahip olan her yerde yangın çıktı. Ancak çamfısıtığı olan bölgelerde ve doğaya salım yöntemi ile hayvancılık yapılan orman köylerinde yangın çıkmadı. Çünkü fıstıkçamları olan bölgelerde köylüler yangına karşı ormanı temizlediği için, çamlık alanlarda ise inekler otlayarak taban temizliği yaptığı için yangın felaketi yaşanmadı. Bu nedenle orman köylerinde devlet tarafından eski cins hayvan varlığının arttırılmasını talep ediyoruz. Çünkü bu inekler ülkeye sadece et ve süt katkısı sağlamıyor, aynı zamanda doğal bir yangın savar vazifesi yapıyor" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18