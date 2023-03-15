On yıl hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 10 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ araması bulunan ve hakkında toplam 10 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.