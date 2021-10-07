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Ölüme terk edilen yavru kedileri belediye ekipleri kurtardı

Aydın’ın Didim ilçesinde Altınkum açıklarında ıssız bir adaya bırakılan yavru kediler, Didim Belediyesi ekiplerinin büyük çabaları sonucunda kurtarılarak tedavi altına alındı.

AYDIN 07.10.2021, 17:07
Ölüme terk edilen yavru kedileri belediye ekipleri kurtardı

Aydın’ın Didim ilçesinde Altınkum açıklarında ıssız bir adaya bırakılan yavru kediler, Didim Belediyesi ekiplerinin büyük çabaları sonucunda kurtarılarak tedavi altına alındı.

Didim’de ıssız adaya bırakılan yavru kediler için Didim Belediyesi harekete geçti. Altınkum sahili açıklarında sahile yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan ıssız adaya bırakılan, açlık ve susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan yavru kedilerin yardımına Didim Belediyesi yetişti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri ve diğer birimlerden personellerin katılımıyla ekip kuruldu. Kurulan ekip tarafından yapılan kurtarma operasyonu kapsamında Altınkum sahilinde bir tekne ile ıssız adaya hareket edilirken, teknenin adaya yanaşmasının ardından kedilere ilk olarak yiyecek ve su verildi. Ardından yavru kediler, görevliler tarafından kurtarılarak, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 2 saat süren kurtarma operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Ekiplerimizin başarılı çalışması sonucunda Issız adaya bırakılan yavru kediler kurtarıldı. Yavru kedileri hemen tedavi altına aldık. Kurtarma operasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Issız adaya bırakılarak ölüme terk edilen yavru kedileri kurtarmak için tüm imkanları seferber eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a teşekkür eden hayvan severler, “Denizin ortasında, ıssız bir adaya ölüme terk edilen kedileri kurtarmak için Başkanımız tüm imkanlarını seferber etti. Can dostlarımızı uzun bir mücadele sonucunda kurtararak tedavi altına alan Başkanımıza duyarlılığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

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