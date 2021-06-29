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Ölüme terk edilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AYDIN 29.06.2021, 00:19
Ölüme terk edilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıkları Tekağaç burnu mevkiinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 2 can salı ve 1 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı ve geri itilen 1 lastik bot içerisindeki toplam 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs ise yakalandı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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