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Ölüme terk edilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında can Salı içerisinde ölüme terk edilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AYDIN 07.07.2021, 09:53
Ölüme terk edilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında can Salı içerisinde ölüme terk edilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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