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Ölüme terk edilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 38 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
AYDIN 20.12.2020, 10:23
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Aydın’ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 38 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvelik Botları yönlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne gönderildi.
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