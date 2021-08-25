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Ölümden kıl payı kurtuldular

Söke Yenidoğan mahallesinde bir kamyonet kanala düşmekten son anda kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından kanalın başında mahsur kalan araç içerisindeki 3 kişi ile birlikte kurtarıldı.

AYDIN 25.08.2021, 19:15
Ölümden kıl payı kurtuldular

Söke Yenidoğan mahallesinde bir kamyonet kanala düşmekten son anda kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından kanalın başında mahsur kalan araç içerisindeki 3 kişi ile birlikte kurtarıldı.

Olay akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi yakınlarında bulunan DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisindeki 3 kişi ile seyir halinde iken bir kamyonet yoldan çıkarak sulama kanalına yöneldi. Kanala düşmek üzere olan aracı bulunduğu yerden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.

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