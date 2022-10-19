Okullar başladı, kuruyemişe ilgi arttı

Türkiye’de okulların açılması ve havaların soğumaya başlaması ile birlikte kuruyemiş tüketiminin arttığı belirtildi. Özellikle kuru incir, kayısı ve diğer kuruyemişlerin eğitim öğretim sezonunun başlaması ile tüketiminin ciddi oranda arttığı belirtildi.

Tuğba Kuruyemiş olarak başta öğrenciler olmak üzere sağlık ve dengeli beslenmeye özen gösterenler için özel ürünler hazırladıklarını belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da eğitim sezonuna özel ürünlerin raflarda yerini aldığını belirtti. Türkiye Eylül Ayı’nın 2. haftasından itibaren yaklaşık 20 milyon öğrencinin örgün eğitimle okula başladığını ve bu koşuşturmacada öğrencilerin ve ailelerinin sağlıklı beslenmeye olan erişimlerini kolaylaştırmak adına özel çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tonkul, “Özellikle okulların açık olduğu dönemlerde sabah hayat koşuşturmaca ile başlıyor. Ve bu koşuşturmacada bazı öğrenci ve veliler kahvaltı yapacak fırsat bulamıyor. Uzmanların açıklamalarına göre eğitimde kahvaltının önemi büyük. Bu nedenle bizler de her zaman ve ortamda tüketilebilecek şekilde ambalajlanmış ve paketlenmiş ürünlerle öğrencilerin kahvaltı ihtiyaçlarını karşılayabilecek kuruyemiş ve kuru meyveler hazırlıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz bu çalışma ile okul döneminde kuruyemiş tüketimi artıyor” diye konuştu.